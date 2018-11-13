Gardiyanoğlu: Biz de Özersay ile kahve içmeyiz!

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Ada Tv’de yayınlanan programa katılarak önemli açıklamalar yaptı. Hükümet icraatlarının da konuşulduğu programda Gardiyanoğlu, “Hükümet Halka reklamları izletiyor” yorumunda bulundu. Konuşmasına Ulusal Birlik Partisi Kurultayına katılan adaylara teşekkür ederek başlayan Sadık Gardiyanoğlu, birlik mesajlarının verildiğine dikkat çekti. Hükümetin 4 ortağının beklenti içerisinde olduğunu ve bu ortakların UBP’de kırılmaların yaşanacağına inandıklarını dile getiren Gardiyanoğlu, beklediklerini bulamadıklarını söyledi. Kurultayın demokrasi şölenine döndüğüne dikkat çeken Gardiyanoğlu, 7000 kişinin katılım sağladığını ve bu rakamın çok ciddi bir rakam olduğunu vurguladı. Gardiyanoğlu, UBP’nin bir çok partinin aldığı oydan fazla üyeye sahip olduğunu ifade ederek, bunun göz ardı edilecek bir durum olmadığını söyledi.

“KAHVE İÇMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisinin koalisyonunun mümkün olup olmayacağı ile ilgili gelen bir soruya Gardiyanoğlu, “Benim hükümete bakışım çok net.” Dedi ve kişisel görüşünü paylaştı. Gardiyanoğlu şu sözlere yer verdi; “ Kişisel görüşüm, bizimle kahve içmek istemeyenlerle bizim kahve içmemiz söz konusu değildir. Siyasi ahlak ve etik kuralları vardır. 7 Ocak seçiminden sonra UBP’ye hükümete kurma görevi verildi. Halkın Partisi randevu bile vermedi. Gerçi önceden yaptığı açıklamalarla bugünkü açıklamaları da farklılık gösteriyor. O dönemde kırıldık. Siyasi teamüllerin dışına çıkmamak lazım. Özersay kahve içmem dedi, insanlardan tepki alınca Genel Başkanımızı işaret etti. Demesi gereken alt komitelerde görüşme yapacağız. Kapıyı aralık bırakırsınız. Üyelerimizin çoğu ile aynı düşüncedeyiz. Bencil davranma lüksümüz yok. Gerçek anlamda inanırsak UBP- HP koalisyonu değer katacaksa anca o zaman olabilir. Tabi bu benim üye olarak şahsi görüşümdür.”

“RUM YÖNETİMİ İLE ANLAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

Programda konu başlıklarından biri de Kıbrıs meselesi oldu. Sıkıntının KKTC’de olmadığına vurgu yapan Sadık Gardiyanoğlu, sıkıntının Güneyde olduğuna dikkat çekti ve şu sözlere yer verdi; “Bizim 40 yıllık söylemlerimizle şu anki yönetenlerin söylemleri paralelleşmeye başladı. Kilise yönetimindeki Rum yönetimiyle anlaşmamız mümkün değil. Sıkıntı bizde değil, sıkıntı Güneyde. Bugün Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamalarla bizim söylediklerimizi söylüyor. Biz spor alanında ambargo altındayız. Birinci olduğumuzda Avrupa’ya gidemiyoruz. Turizm alanında turist çekemiyoruz. Kapıların açılmasıyla yakınlaşmalar artmıştır ama Rum’un zihniyeti değişmediği sürece ekonomik olarak bir şey değişmeyecektir. Siz kuzeyden ürün aldığınızda Güneye geçmesine izin vermiyorlar. Ama Güneyden alınan mallarda bu sıkıntı yaşanmıyor. Bugün Rum’un bize ekonomik olarak baktığını çöplerdeki eski kıyafetlere bakarak görebilir.”

“ANAVATAN İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK KÖTÜ”

Türkiye-KKTC ilişkileri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Gardiyanoğlu, “Biz maalesef yönümüzü güneye dönüyoruz ve gözden kaçırdığımız bir şey var. Son bir yılda özellikle hayatımızın en kötü anavatan- yavruvatan ilişkilerini yaşıyoruz.” İfadelerine yer verdi. Bir önceki hükümet döneminde Türkiye’de muhatap bulduklarını ve bunun Kıbrıs işlerinden sorumlu Bakan olduğunun altını çizen Gardiyanoğlu, bugün muhatabın kim olduğunun bilinmediğini ileri sürdü. Bu durumdan ciddi anlamda rahatsız olduğunu vurgulayan Gardiyanoğlu, Türkiye ile ilişkilerin derhal düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

“REKLAMLARI İZLİYORUZ”

Hükümetin çalışmalarını eleştiren Sadık Gardiyanoğlu, dün söylenenlerle bugün yapılanların çok farklı olduğuna dikkat çekti. Gardiyanoğlu, Başbakanın kısa süre önce tünelin ucundaki ışığın görülmediğini söylediğini, Maliye Bakanının 2019 yılının kötü bir yıl olacağını söylediğini hatırlatarak, bunlara ek olarak Türkiye ilişkilerinin çok kötü olduğunu ve hükümet ortaklarının UBP’deki değişimle UBP’ye göz kırpmaya başladığını belirtti ve ekledi; “bu süreçte sihirli değnek mi deydi de her şey çok güzel oluyor? Ekonomi patladı da bizim mi haberimiz yok?” Gardiyanoğlu, hükümetin bu açıklamalarını eleştirirken, halka anlattıklarıyla tabanın ellerinden kaydığını gördüğünü söyleyerek, maaş ödemenin başarı sayıldığı bir ülkede, KKTC halkının reklamları izlediğini sözlerine ekledi.