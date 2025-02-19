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Gardiyanoğlu: Bu merkez otizmli bireylerimize umut ve destek olacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu yeni açılacak Otizm Merkezi ile ilgili incelemelerde bulundu.
Gardiyanoğlu: Bu merkez otizmli bireylerimize umut ve destek olacak

 Bakan Gardiyanoğlu Otizm  Merkezine dönüştürülecek eski çağlayan  çocuk  yuvası binasında  kısa süre  içinde başlaması planlanan tadilat çalışmaları  öncesinde ÖZEV Kurucu Başkanı ve Genel Müdürü Ersin Görsay ile  birlikte planlamaları  yerinde inceledi.

Gardiyanoğlu ülkede çok  büyük  bir  eksiklik olan Otizm Merkezini   çok kısa sürede tamamlamayı  hedeflediklerini   belirterek “Özel gereksinimleri olan çocuklarımıza ve bireylerimize umut ve destek sunacak bu  merkezi hayata geçirmek  bizim sorumluluğumuzun  bir parçasıdır.  Bu merkez otizmli  bireylerimize ve ailelerine  pek çok alanda ihtiyaç duydukları hizmetli sağlayacak.” dedi.

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