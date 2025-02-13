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Gardiyanoğlu: Gazilik kartı ile ilgili teknik komite oluşturulacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Celal Bayar başkanlığındaki Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği heyetini kabul etti.
Gardiyanoğlu: Gazilik kartı ile ilgili teknik komite oluşturulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Celal Bayar başkanlığındaki Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde, Barış Harekâtı gazilerine verilen gazilik kartının Türkiye’de de geçerli olması için gereken düzenlemeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

-Bayar

Kabulde konuşan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Gazilik Kartı ile ilgili yasa ve tüzüklerin Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini ifade ederek, kartın hem Anavatan Türkiye’de hem de KKTC’de geçerli olmasını talep ettiklerini söyledi.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ise toplantıda yaptığı konuşmada, Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan şehit ailelerinin Türkiye Cumhuriyeti’nde sosyal haklardan yararlanmasına ilişkin protokole paralel olarak, Maliye Bakanlığı’ndan geçmesi gereken yasa ve tüzüklerin Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Şehit aileleri ve yakınlarıyla ilgili verileri kayıt altında tutan birimin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi altında olduğuna işaret eden Gardiyanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü başkanlığında oluşturulacak teknik komite ile gazilik kartı alacak şehit aileleri ve yakınlarının belirlenmesi için çalışma yapılacağını ve gazilik kartlarının basılacağını kaydetti.

Bu kartın, protokol kapsamında Türkiye’de geçerli olmayacağını önemle vurgulayan Gardiyanoğlu, "Bu kart, Maliye Bakanlığı’nın şehit ailelerini ve yakınlarını tanımlaması ile ilgili bir kart olacak. Bunları Maliye Bakanlığı eşleştirecek ve kendi uhdesindeki bir kartla tanımlayacak. Bu kartlar KKTC içinde geçerli olacak." şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kart basımı için gerekli cihazı tedarik ettiğini ve basılacak olan bu kartları alacak şehit aileleri ve yakınlarından bir liste oluşturulacağını söyleyen Gardiyanoğlu, listeler oluşturulduktan sonra, yapılacak düzenlemeler ile ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü’nün Ankara’da teknik çalışmalara katılacağını, Türkiye’deki kodlarla KKTC’deki kodların eşleştirilerek birbirine entegre edileceğini ifade etti.

Gardiyanoğlu, protokolün KKTC’deki bacağının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye’deki bacağının ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere 4 bakanlık tarafından yürütüldüğünün altını çizerek, Protokolün iskeletinin, teknik komite çalışması ve ilgili sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla şekilleneceğini, eksikliklerin ve beklentilerin tespit edileceğini belirtti.

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