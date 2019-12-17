Gardiyanoğlu: Hiçbir Sağlık Bakanı rant dişlisine çomak sokamadı!

"GSS’na geçebilmenin tek yolu bazı statikoların yıkılması ve bu süreçte yapılacak grevlere direnebilmekten geçmektedir."

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) yönetim kurulu olarak son günlerde küllerinden tekrar doğan Genel Sağlık Sigortası’na (GSS) geçiş süreci ile ilgili sağlık hizmeti sunum noktasında en güçlü ve belkide tek muhatabı olan serbest hekimler olarak aşağıdaki noktaları tarihe not etmek istiyoruz.

1- GSS ülkemiz sağlık sistemi için yeni bir proje değildir. 1984 yılından beridir tüm hükümet programlarında en fiyakalı proje olarak hep ilk sırada yer almıştır.Ancak ceklerle caklarla bir arpa boyu yol alınamamıştır.

2- GSS ülkemizi sağlık alanında yıllardan beridir yönetmekten aciz sağlık bakanları için hep bir kurtuluş olmuş ama ne hal ise bir türlü rant dişlisine çomak sokulamadığı için hayata geçirilememiştir.

3- GSS’na geçebilmenin tek yolu bazı statikoların yıkılması ve bu süreçte yapılacak grevlere direnebilmekten geçmektedir.Çünkü bu süreçte maskeler takılacak üç maymunlar sahneye çıkacaktır.

4- GSS yıllardan beridir yasa dışı 2. işlerine devam etmek için kamu hastanelerinin içini boşaltan adeta çökmesine sebep olanların da bu oyununa son verecektir.Çünkü artık hekimler sistem hayata geçtiğinde tek bir yerde hasta bakabilecek ve sadece burada sisteme tanımlı olacaklardır.

5- Bu süreçte en büyük grevler yapılacak ve sağlık özelleştiriliyor naraları atılacaktır.Bunu yapanlar önce halka yıllardan beridir kamu hastanelerindeki mesai saatlerine niye uymadıklarını, niye kamudaki hastaları özeldeki gayri yasal çalışma şartlarında muayene ve opere ettiklerini ve niye kamuda çalıştıkları merkezlere eşdeğer merkezlerini özelde açıp çalıştırdıklarının ayrıca kamudaki hastaları nerelere ve ne için sevk ettiklerinin hesabını vermelidirler.

6- GSS’na ülkemizin geçebilmesi için sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının değil Sağlık Bakanlığının da çok yoğun bir tempoda hem yasal düzenlemeleri yapması hem de altyapı çalışmalarını bitirmesi şarttır.GSS’na geçilecek demekten öteye hiçbir icraat yapmayan sağlık bakanı acaba yasal düzenlemeleri yapmışmıdır. Anayasa Mahkemesinden dönen yasalar örneğin Döner Sermaye Yasası, Kamu Sağlık Çalışanları Değişiklik Yasası ve yapılması/meclisten geçirilmesi gereken diğer yasalar.

7- GSS sadece hastalara hekim seçme özgürlüğü vermeyecek ayni zamanda sağlık sistemimizde yıllardan beridir devam eden sistemsizliğe de son verecektir.Bunun yanında sağlıkta hem özelde hem kamuda kalite artacaktır.

8- KTSÇHB olarak umudumuz yıllardan beridir siyasiler tarafından şişirilen ve daha sonrada koltuğu kapanın elinde patlayan GSS balonunun bu kez hayat bulmasıdır.

9- KTSÇHB olarak GSS’na geçiş sürecinde ve ömrümüz yeter de geçildiğini görebilir isek daha sonrasında ilgili bakanlıklara her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha kamuoyu nezdinde ifade etmek isteriz.

Saygılarımızla

Remzi Gardiyanoğlu

K.T. Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı