Gardiyanoğlu,Kar-İş heyetini kabul etti: ‘ Yerel işgücünü artırmak en büyük hedefimiz’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Fuat Topaloğlu başkanlığındaki Kar-İş heyetini kabul etti.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu ziyarette, Bakan Gardiyanoğlu’na sorunlarını aktardı.

Personel sıkıntısı olduğunu kaydeden Topaloğlu, bu yönde daha önce talepte bulunduklarını, ancak netice alamadıklarını söyledi. Topaloğlu, Bakan Gardiyanoğlu’ndan soruna çözüm için ivedi olarak yardım talep etti.

Personel primleri konusunda da sorun yaşadıklarını belirten Topaloğlu, primleri ödeyecek durumda olmadıklarını ifade ederek, hükümetin kaleminden ödenmesini talep etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, “personel sorunu konusunda seve seve yardımcısı olmaya hazırım” dedi.

Kar-İş’ten paydaşları ile biraraya gelerek, ihtiyaçlarının ne olduğunu belirlemesini isteyen Gardiyanoğlu, “prim desteği ile sektörü canlandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Gardiyanoğlu, yerel işgücünü artırmanın en büyük hedefleri olduğunu vurguladı.

Gündemlerinde ara eleman yetiştirme konusunda bir protokol bulunduğunu anlatan Gardiyanoğlu, önümüzdeki hafta bu protokolü imzalayacaklarını söyledi.

Bakan Gardiyanoğlu, Türkiye’den talep olsa da trafiğe uyum süreçleri bulunduğunu, bu yönde çalışma yaptıklarını anlattı “ancak önceliğimiz kendi gençlerimiz” vurgusu yaptı.

En büyük sıkıntının ara elemen konusu olduğunu belirten Gardiyanoğlu, bu konuda ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını söyledi.

Gardiyanoğlu, Kar- İş ile her türlü işbirliğine hazırız. İki taraflı topluma kazandıracaklarımız var” şeklinde konuştu.