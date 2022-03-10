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GAÜ Denizcilik Yüksekokulu “Denizcilik Kariyer Günü” Etkinliği Gerçekleştirdi

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GAÜ Denizcilik Yüksekokulu “Denizcilik Kariyer Günü” Etkinliği Gerçekleştirdi
GAÜ Denizcilik Yüksekokulu “Denizcilik Kariyer Günü” Etkinliği Gerçekleştirdi

Uzak yol makine mühendisi, Türk Loydu Vakfı’nın Baş Sörveyörü ve Baş Denetçi Ahmet Yücel Bugay, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Denizcilik Yüksekokulu’nun organize ettiği Denizcilik Kariyer Günü etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, öğrencilere denizcilikle ilgili bilgi aktarıldığı ve öğrencilerin sorularının yanıtlandığı etkinlikte, GAÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sadık Akyar’ın yanı sıra akademik kadro ve öğrenciler katılım gösterdi.

Türk Loydu hakkında da bilgi veren Bugay, “Dünyadaki diğer loydlar gibi gerek yeni yapım ve inşa esnasında gerekse görev ve seyir süreleri boyunca yapılması gereken denetlemeleri yapan bir kuruluştur” dedi.

Gemide görev esnasında karşılaşılabilecek uluslararası denetlemeler, gemiyi denize çıkarabilmek için geçilmesi gereken sınavlar, denize elverişlilik gibi konular hakkında da konuşan Bugay, fakülteden mezun olan öğrencilerin sadece gemilerde kaptanlık veya makine mühendisliği yapmak değil, tecrübe edindikten sonra kara birimlerinde, karadaki şirket ve firmalarda, hatta Türk Loydu’nda çalışabileceklerini belirtti.

Bugay konuşmasının sonunda, tüm katılımcı öğrencilere teşekkür ederek, denizcilik kariyerlerinde başarılı olmalarını diledi.

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