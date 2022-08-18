GAÜ ve Girne kolejleri, Afyon’da “Büyük Taarruzun İzinde 100. Yıl Zafer Yürüyüşü” programı düzenliyor

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, program iki gün sürecek. Birinci gün olan 24 Ağustos’ta, Afyon Valiliği tarafından dünya standartlarında bir alan olarak düzenlenerek, ülkeye kazandırılan Frig Vadisi gezisi, saat 18.00’de ise Girne Afyon Koleji Konferans Salonu’nda “100’üncü Yıl Büyük Taarruz Paneli” yer alacak.

Programın ikinci günü olan 25 Ağustos Perşembe günü ise şehitlikler ziyaret edilecek ve “100’üncü Yıl Zafer Yürüyüşü” yapılacak.

GAÜ Genel Sekreteri ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Sadık Akyar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geçen yıl Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yılı olduğunu hatırlatarak, GAÜ olarak Polatlı’da “100’üncü Yılında Sakarya’dan Büyük Taarruza” adlı konferansa katıldıklarını belirtti.

Akyar, geçen yıl Polatlı’da gerçekleştirilen programı bu yıl Afyon’da, Büyük Taarruzun 100’üncü yılında, Girne Koleji Afyon Kampüsü’nde yapılacak panel ile tamamlayacaklarını kaydetti.

Akyar, moderatörlüğünü üstleneceği panele, “Başkomutan Emsalsiz Lider Atatürk” ile “Büyük Taarruz” kitaplarının yazarı Em. Tümg. Ahmet Yavuz ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devletler Hukuku Öğr. Üyesi Doç. Dr. Hakan Arıdemir’in konuşmacı olarak katılacağını bildirdi.

Panele başta Afyon halkı olmak üzere 100’üncü yıl etkinliklerine katılmak için Afyon’a gelen herkesin davetli olduğunu belirten Sadık

Akyar, panelin sosyal medya platformlarından canlı yayınlanacağını kaydetti.

Bu vesileyle Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anan Akyar, “Ruhları şad olsun” dedi.