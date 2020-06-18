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GAÜ Yetkilileri Yarın Camolot Beach Club’ta Basın Toplantısı Düzenliyor

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GAÜ Yetkilileri Yarın Camolot Beach Club’ta Basın Toplantısı Düzenliyor
GAÜ Yetkilileri Yarın Camolot Beach Club’ta Basın Toplantısı Düzenliyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Camelot Beach Club konusunda yarın basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

GAÜ’den yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde hizmet veren ve GAÜ Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu ve Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okulu uygulama eğitimlerinde kullanılan tesise, Alsancak Belediyesi tarafından haksız siyasi irade uygulaması ile el konulmak istendiği savunuldu.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın, üniversite yetkilileri, akademisyenler, öğrenciler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla yarın saat 10.00’da GAÜ Cemolot Beach Club’ta basın toplantısı düzenleyeceği duyurulan açıklamada, GAÜ tarafından 2 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yapılarak hizmete sunulan tesisin siyasi irade ile ele geçirilmeye çalışıldığı ileri sürüldü.

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