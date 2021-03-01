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Gazeteciler eylemde:Yürüyoruz; Çünkü korkmuyoruz!

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Basın-Sen ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Lefkoşa’da yürüyüş düzenliyor.
Gazeteciler eylemde:Yürüyoruz; Çünkü korkmuyoruz!

Basın-Sen ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Lefkoşa’da yürüyüş düzenliyor.

“Yaptığımız işe saygı duyulması ve bize işimizi kimsenin öğretmeye kalkmaması için yürüyoruz” sloganıyla yola çıkan basın örgütleri, “Bu süreçte hakarete ve tacize uğramış tüm meslektaşlarımıza destek için sokağa iniyoruz” açıklamasında bulundu.
Saat 18.00’de “Citroen Işıkları”nda maske ve mesafe kurallarına uyarak başlatılan yürüyüş, Pronto çemberinde okunacak basın açıklaması ve 15 dakikalık sessiz oturma eylemiyle son bulacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Sol Hareket ve Kıbrıs Sosyalist Partisi gibi birçok siyasi parti ile EL-SEN ve KTTB gibi sivil toplum örgütleri de basın emekçilerinin eylemine destek veriyor

Gazeteciler Sokağa çıkıyor:Yürüyoruz; Çünkü korkmuyoruz!

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