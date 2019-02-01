Gazimağusa Belediyesi faturalarını ödeyenlere bez çanta dağıtıyor

Gazimağusa Belediyesi “Geleceğin için bugün birşeyler yap” sloganı ile su faturası ödemesi yapan vatandaşlara bez çanta dağıtmaya başladı.

Gazimağusa Belediyesi “Geleceğin için bugün birşeyler yap” sloganı ile su faturası ödemesi yapan vatandaşlara bez çanta dağıtmaya başladı.

Doğaya karşı sorumlu belediyecilik anlayışıyla ülkemizde önemli bir çevre kirliliği yaratan naylon poşet kullanımının en aza indirilmesine Gazimağusa Belediyesi de destek veriyor. Aboneler Gazimağusa Belediyesi’nin ana binasındaki veznenin yanında Maraş ve Tuzla’daki tahsilat şubelerinden de bez çantalarını alabilecek.

Kampanyaya gösterdiği yoğun ilgiden dolayı Gazimağusa halkına teşekkür edilirken, daha temiz bir Gazimağusa için herkesin bez çanta kullanması çağrısı yapıldı.