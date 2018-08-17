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Gazimağusa Belediyesi’nde bayramlaşma

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Gazimağusa Belediyesi’nde bayramlaşma tebrik töreni yapıldı.
Gazimağusa Belediyesi’nde bayramlaşma

Gazimağusa Belediyesi’nde bayramlaşma tebrik töreni yapıldı. Belediyenin ana binası gerçekleşen bayramlaşma tebriğinde Başkanı İsmail Arter, Belediyenin şubeleri ve ana binadaki personeli makamına kabul ederek bayramlaştı.

Bayram tatili boyunca Gazimağusa Belediyesi’nin hazırda bulundurduğu ekipleriyle hizmetlerini aksatmadan sürdüreceğini ifade eden Arter, herhangi bir acil durumda vatandaşların görevde olan acil ekiplere belediyeyi arayarak ulaşabileceğini söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Kurban Bayramı ile ilgili yaptığı konuşmada, yarından itibaren 9 günlük kurban bayramı tatilinin başlayacağını ifade ederek, tüm halkımıza bayramın hayırlı uğurlu olmasını ve herkesin kazasız bir bayram geçirmesini diledi. Bu sürede kurban kesimiyle ilgili gereken tedbirleri aldıklarını ve çevre temizliğinin sağlanması açısından ekiplerin hazır olduğunu ifade ederek, vatandaşların herhangi bir ihtiyaç sıkıntı olması durumunda hem kendilerine hem de belediyeye ulaşılmasını istediğini belirtti. Başkan Arter, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bayramda tasarruflu hareket etmekte fayda olduğunu da ifade etti. Tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı huzur ve sağlık içinde geçirmelerini temenni eden Belediye Başkanı İsmail Arter, tüm halkın Kurban Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladığını bir kez daha ifade etti.

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