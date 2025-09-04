  • BIST 10841.98
  • Altın 4692.73
  • Dolar 41.1734
  • Euro 48.0691
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

Gazimağusa, Girne ve Alsancak’ta Trafik Kazaları: İki Sürücü Alkollü Çıktı

» »
Ülke genelinde dün meydana gelen üç ayrı trafik kazasında bir kişi yaralanırken, iki sürücü alkollü araç kullanmaktan tutuklandı.
Gazimağusa, Girne ve Alsancak’ta Trafik Kazaları: İki Sürücü Alkollü Çıktı

Ülke genelinde dün meydana gelen üç ayrı trafik kazasında bir kişi yaralanırken, iki sürücü alkollü araç kullanmaktan tutuklandı.

Gazimağusa’da motosiklet kazası
Saat 16.00 sıralarında Gazimağusa Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda, Erol Eroğluları (E-70) yönetimindeki VE 160 plakalı motosiklet, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu orta refüj bordür taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Eroğluları yaralandı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki ilk tedavisinin ardından sağ köprücük kemiğinde kırık ve beyin kanaması teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen sürücü, Nöroloji Servisi’nde müşahede altına alındı.

Girne’de alkollü sürücü kaza yaptı
Saat 16.30 sıralarında Girne Ecevit Caddesi’nde, 114 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Yahya Fidan (E-43), yönetimindeki ZVG 433 plakalı araçla seyrettiği sırada park halinde bulunan HH 832 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Sürücü Fidan, “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandı.

Alsancak’ta direksiyon hakimiyetini kaybetti
Saat 23.00 sıralarında Alsancak-Malatya Anayolu’nda, 97 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Kadir Gümüş (E-22), yönetimindeki DU 727 plakalı araçla seyrederken virajda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç yolun sağından çıkarak banket içinde bulunan elektrik direğinin gergi teline çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Gümüş, “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandı.

Polis, üç kaza ile ilgili soruşturmaların sürdüğünü açıkladı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erhürman: Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmezdir04 Eylül 2025 Perşembe 13:17
  • Nasıroğlu’ndan Gündoğdu’ya plaket04 Eylül 2025 Perşembe 12:50
  • Evde baskın yediler...04 Eylül 2025 Perşembe 12:32
  • Ercan'da yakayı ele verdi!04 Eylül 2025 Perşembe 12:31
  • Avukat Murat Metin Hakkı: ''Bu dava hukuki garabetlerle dolu''04 Eylül 2025 Perşembe 12:20
  • Baro Başkanı Hasan Esendağlı’dan Polis Uygulamasına Tepki04 Eylül 2025 Perşembe 12:19
  • Kaçak çalıştırıldıklarını iddia ettiler: Yargıç Ergüden soruşturma emri verdi04 Eylül 2025 Perşembe 12:08
  • Dünyayı sarsan siber saldırı04 Eylül 2025 Perşembe 11:49
  • Avukat Murat Metin Hakkı bugün mahkemeye çıkarılacak: Teminatla serbest kalması bekleniyor04 Eylül 2025 Perşembe 11:12
  • 9 Kaçak daha tutuklandı!04 Eylül 2025 Perşembe 11:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti