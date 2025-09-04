Gazimağusa, Girne ve Alsancak’ta Trafik Kazaları: İki Sürücü Alkollü Çıktı

Ülke genelinde dün meydana gelen üç ayrı trafik kazasında bir kişi yaralanırken, iki sürücü alkollü araç kullanmaktan tutuklandı.

Gazimağusa’da motosiklet kazası

Saat 16.00 sıralarında Gazimağusa Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda, Erol Eroğluları (E-70) yönetimindeki VE 160 plakalı motosiklet, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu orta refüj bordür taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Eroğluları yaralandı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki ilk tedavisinin ardından sağ köprücük kemiğinde kırık ve beyin kanaması teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen sürücü, Nöroloji Servisi’nde müşahede altına alındı.

Girne’de alkollü sürücü kaza yaptı

Saat 16.30 sıralarında Girne Ecevit Caddesi’nde, 114 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Yahya Fidan (E-43), yönetimindeki ZVG 433 plakalı araçla seyrettiği sırada park halinde bulunan HH 832 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Sürücü Fidan, “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandı.

Alsancak’ta direksiyon hakimiyetini kaybetti

Saat 23.00 sıralarında Alsancak-Malatya Anayolu’nda, 97 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Kadir Gümüş (E-22), yönetimindeki DU 727 plakalı araçla seyrederken virajda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç yolun sağından çıkarak banket içinde bulunan elektrik direğinin gergi teline çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Gümüş, “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandı.

Polis, üç kaza ile ilgili soruşturmaların sürdüğünü açıkladı.