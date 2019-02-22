  • BIST 103.143
  • Altın 226,936
  • Dolar 5,3230
  • Euro 6,0368
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Gazimağusa Kız İzci Derneği’nden ‘İzci Düşünce Günü’ mesajı

» »
Gazimağusa Kız İzci Derneği’nin geçen yıl, çeşitli ambargolar nedeniyle uzun zamandır katılamadığı Londra Newbury’de düzenlenen EUROCAMP18’e katıldığı ve KKTC bayrağını katılımcı tüm diğer ülkelerin bayrakları ile birlikte dalgalandırdığı da belirtildi.
Gazimağusa Kız İzci Derneği’nden ‘İzci Düşünce Günü’ mesajı

Gazimağusa Kız İzci Derneği, 22 Şubat ‘İzci Düşünce Günü’ nedeniyle mesaj yayınladı.  Dernek, ‘İzci Düşünce Günü’nü, Tüm dünya izcilerinin 1926 yılından bu yana yaptıkları çeşitli etkinliklerle bir birlerini hatırladıkları, iyilik sevgi ve saygı temeline dayalı etkinlikler yaptıkları, kendilerinden başkalarını da mutlu etmenin önemini bir kez daha vurguladıkları önemli bir gün olarak nitelendirdi.

Dernek Başkanı Esen Bahadır tarafından yapılan açıklamada, “insan sevgisi, doğa sevgisi, hayvan sevgisi kısacası sevgi üzerine inşa edilmeye çalışılan izcilik felsefesi ile gönüllerimize izcilik ateşini yakanlara vefadır 22 Şubat. Gazimağusa Kız İzci Örgütü Derneği olarak, 50’li yıllardan beridir süregelen izcilik çalışmaları ile ülkemiz için,  yarınlarımız için,  kendi kendine yetebilen, hoşgörülü, yaşam becerileri gelişmiş ve en önemlisi yüreği sevgi ile dolu bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.” denildi. 

Gazimağusa Kız İzci Derneği’nin geçen yıl, çeşitli ambargolar nedeniyle uzun zamandır katılamadığı Londra Newbury’de düzenlenen EUROCAMP18’e katıldığı ve KKTC bayrağını katılımcı tüm diğer ülkelerin bayrakları ile birlikte dalgalandırdığı da belirtildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 27. kez düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali bu yıl uluslararası adını taşıyacak...22 Şubat 2019 Cuma 11:25
  • Gazimağusa Kız İzci Derneği’nden ‘İzci Düşünce Günü’ mesajı22 Şubat 2019 Cuma 11:20
  • Yeniboğaziçi Belediyesi ve Slow Food Salamis, ayrelli günü düzenliyor22 Şubat 2019 Cuma 11:15
  • Kamu Görevlileri değişiklik yasası... Memur-Sen Başkanı Kağan Mındık değerlendiriyor22 Şubat 2019 Cuma 11:00
  • “Tohum Takas Şenliği” hazırlık çalışmaları başladı22 Şubat 2019 Cuma 10:45
  • "Neler Oluyor Hayatta?" Oyunu Sahnelenmeye Devam Ediyor22 Şubat 2019 Cuma 10:40
  • Guterres Belgesi var mıymış bir gün anlayacaklar22 Şubat 2019 Cuma 10:35
  • Böyle Kamu Reformu Olamaz !22 Şubat 2019 Cuma 10:30
  • Başbakan Erhürman, Yenierenköy’de vatandaşlarla bir araya geldi22 Şubat 2019 Cuma 10:23
  • İki ülke arasında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yapılacak22 Şubat 2019 Cuma 10:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti