Gazimağusa Kız İzci Derneği’nden ‘İzci Düşünce Günü’ mesajı

Gazimağusa Kız İzci Derneği’nin geçen yıl, çeşitli ambargolar nedeniyle uzun zamandır katılamadığı Londra Newbury’de düzenlenen EUROCAMP18’e katıldığı ve KKTC bayrağını katılımcı tüm diğer ülkelerin bayrakları ile birlikte dalgalandırdığı da belirtildi.

Gazimağusa Kız İzci Derneği, 22 Şubat ‘İzci Düşünce Günü’ nedeniyle mesaj yayınladı. Dernek, ‘İzci Düşünce Günü’nü, Tüm dünya izcilerinin 1926 yılından bu yana yaptıkları çeşitli etkinliklerle bir birlerini hatırladıkları, iyilik sevgi ve saygı temeline dayalı etkinlikler yaptıkları, kendilerinden başkalarını da mutlu etmenin önemini bir kez daha vurguladıkları önemli bir gün olarak nitelendirdi.

Dernek Başkanı Esen Bahadır tarafından yapılan açıklamada, “insan sevgisi, doğa sevgisi, hayvan sevgisi kısacası sevgi üzerine inşa edilmeye çalışılan izcilik felsefesi ile gönüllerimize izcilik ateşini yakanlara vefadır 22 Şubat. Gazimağusa Kız İzci Örgütü Derneği olarak, 50’li yıllardan beridir süregelen izcilik çalışmaları ile ülkemiz için, yarınlarımız için, kendi kendine yetebilen, hoşgörülü, yaşam becerileri gelişmiş ve en önemlisi yüreği sevgi ile dolu bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.” denildi.

Gazimağusa Kız İzci Derneği’nin geçen yıl, çeşitli ambargolar nedeniyle uzun zamandır katılamadığı Londra Newbury’de düzenlenen EUROCAMP18’e katıldığı ve KKTC bayrağını katılımcı tüm diğer ülkelerin bayrakları ile birlikte dalgalandırdığı da belirtildi.