Gazimağusa ve Gemikonağı’nda bugün elektrik kesinti olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 – 14.00 saatleri arasında Gazimağusa DAÜ çemberi ve Saklıkent sitesi bölgesiyle Mutluyaka kavşağı üzerindeki konut ve tesislere elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Gemikonağı’nda Osman Adil Petrol ve Doyum Market bölgesine elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09:00 ile 13:00 saatleri arasında olacak.