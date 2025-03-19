Gazimağusa ve Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Mart 2025 tarihinde düzenlenen operasyonda, 25 yaşındaki A.T.’nin üzerinde ve ikametgahında yapılan aramalarda yaklaşık 155 gram hintkeneviri, 108 adet MDMA türü hap, üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan iki hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 720 Amerikan Doları, 160 Sterlin ve 120 Euro ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak 29 yaşındaki M.A.S.A. da tutuklandı. Yürütülen ileri soruşturmada, M.A.S.A.’nın Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada da yaklaşık 170 gram hintkeneviri ele geçirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor