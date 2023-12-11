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Gazimağusa'da Apartman, Lefkoşa'da Araç Yangını

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Gazimağusa'da Apartman Yangını ve Lefkoşa-Girne'de Araç Alev Aldı: İki Olayda da Yangın Kontrol Altına Alındı, Soruşturma Sürüyor
Gazimağusa'da Apartman, Lefkoşa'da Araç Yangını

Gazimağusa'da Apartman Yangını ve Lefkoşa-Girne Anayolu'nda Araç Yangını: İki Ayrı Olayda Yangınlar Kontrol Altına Alındı, Soruşturmalar Devam Ediyor

10 Aralık 2023 tarihinde, Gazimağusa'da bir apartmanın bodrum katında bulunan ambar olarak kullanılan odada çıkan yangın, muhafaza edilen eski elektronik eşyaların ve apartmanın su tesisatı borularının zarar görmesine neden oldu. Yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü, ancak olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ertesi gün, 11 Aralık 2023 tarihinde, Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde ciklos mevkiinde seyir halinde olan Erdem ÖZKAN'a ait UL 161 plakalı araçta henüz belirlenemeyen bir sebep nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye Ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak araç tamamen yanarak zarar gördü. Şu anda devam eden soruşturma, yangının nedenini belirlemeye odaklanmış durumda

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