Gazimağusa'da Araç Hırsızlığı: 130 Euro ve 19,000 TL Çalındı, Zanlı Tutuklandı

Gazimağusa'da Hırsızlık Olayı: Park Halindeki Araçtan Çalınan 130 Euro ve 19,000 TL İçeren Cüzdanın Zanlısı E.Y. Tutuklandı, Soruşturma Derinleştiriliyor"
Gazimağusa'da 20 Aralık 2023 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayında, saat 00:45 sıralarında park halindeki bir aracın yanına düşürülen bir şahsa ait para cüzdanı çalındı. Cüzdanın içinde bulunan 130 Euro ve 19,000 TL nakit paranın kaybolması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Polis tarafından yapılan ileri araştırmalarda zanlı olarak görülen E.Y. (E-53) tutuklandı.
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