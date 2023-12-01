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Gazimağusa'da elektrik yok

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Gazimağusa'da trafo merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bazı bölgelere 3 saat elektrik verilemeyecek. KIB-TEK'ten yapılan açıklamaya göre, kesinti 10.00-13.00 saatleri arasında yapılacak.
Gazimağusa'da elektrik yok

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Gazimağusa’da trafo merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması kapsamında 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidileceğini açıkladı.

KIB-TEK Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılacak açıklamaya göre, elektrik kesintisinden şu bölgeler etkilenecek:

“Sosyal Konutlar, Kali Land, Yeni Lefkoşa Çemberi Bölgesi, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastanesi, Adakent Üniversitesi ve bölgesi, Kapalı Spor Salonu, Califorian Restoran Arkası, Yeni Şehir Bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi(kuzey ve güney kampüsü), Telefon Dairesi, Sulu Çemberden Atatürk Çemberine kadar olan Salamis yolu, Apartman tipi sosyal konutları, Atatürk Çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Elektrik Kurumu, Otobüs Terminali, Eski Lemar Bölgesi, Bölgede bulunan Levent ve Hacıali Apartmanları, Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Çocuk Parkı bölgesi, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve karşısı, Baykal bölgesinin bir kısmı ve İtimat ve bölgesi, Sulu çember, Önder AVM, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu bölgesi, Karakol bölgesinin bir bölümü, Fazıl Polat Paşa Camii bölgesi ve Mesan Apartmanları, Şehit Çocuğu Arsaları, Küçük Sanayi’nin bir bölümü ve City Mall, MTG antrenman sahası ve bölgedeki ağılları, pis su arıtma tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik Asker, Büyük Sanayi, Hastane, Zabitler Petrol, Koruk Market ve arka sokağı , Glapsides bölgesi, Yuvarlak Ev bölgesi, Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi, DAÜ karşısı, North Bar bölgesindeki apartmanlar ve DAÜ Güney Kampüsü, UN Kampı bölgesi, LC Waikiki ile Zabitler Petrol arasında kalan bölge, UN arkası apartmanlar, Alasya Park, Lemar Sakarya, Arena Spor Salonu, Noyanlar Sakarya ve bölgesi, Erbatu Sakarya ve bölgesi, Döveç Trio ve bölgesi, Şenal Plastik, Aylar Plastik, eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda; Tuzla kavşağı ile Mutluyaka kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik kavşağı civarındaki konut ve tesisler, Gülseren bölgesi, Gülseren askeri kışla, Karakol bölgesinin bir bölümü(Karakol Levent Apartmanları ve bölgesi) ve Sakarya bölgesi, Mez-Koop apartmanları, Akol Caddem ve bölgesi.”

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