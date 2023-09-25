Gazimağusa’da hırsızlık…1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da Sakarya bölgesinde bulunan bir apartman dairesinden altı sandalye, üç halı, iki koltuk, duş kabin camı, elektrikli scooter, iki masa camı, iki tüp gaz, şiltesi ile birlikte yatak, komodin ve internet modemi çalındı.

14-24 Eylül tarihlerinden meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-30), bahse konu ikametgahta suçüstü tespit edilerek tutuklandı.