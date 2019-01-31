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Gazimağusa’da içki satışı yenileme ruhsatı için son başvuru tarihi 28 Şubat

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Gazimağusa bölgesinde alkollü içki satışı ruhsat yenilemeleri için son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğu açıklandı.
Gazimağusa’da içki satışı yenileme ruhsatı için son başvuru tarihi 28 Şubat

Gazimağusa bölgesinde alkollü içki satışı ruhsat yenilemeleri için son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğu açıklandı.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, müracaatların Gazimağusa Kaymakamlığı ile kaymakamlığa bağlı Geçitkale ve Akdoğan bucaklarına yapılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, başvuruların; bağlı bulunulan belediyeden işletme izni belgesi, iş yeri koçan fotokopisi veya Vergi Dairesi’nden onaylı kira sözleşmesi, eski alkollü içki satış lisansının fotokopisi, Vergi Dairesi yükümlülük belgesi, otellerin sınıflandırma belgesi ile birlikte yapılması istendi.

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