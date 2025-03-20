Gazimağusa’da Trafik Kazası: Bir Yaya Ağır Yaralandı

19 Mart 2025 tarihinde saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa Topçu Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında, Abdurrahman Karaca (22) yönetimindeki UA 549 plakalı salon araç, dikkatsizlik sonucu o esnada koşarak yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Gulkamar Bayramoğlu’na (59) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Bayramoğlu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bel kemiğinde kırık teşhisi ile tedavi altına alındı ve Nöroloji Servisi’nde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Abdurrahman Karaca tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.