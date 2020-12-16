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Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonu

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Soruşturma Devam Ediyor!
Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonu

15.12.2020 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Gazimağusa’da Barış Sokak üzerinde, yaya olarak yürümekte olan A.U.U.(E-30)’nün şüpheli hareketleri üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek adı edilen tutuklanmıştır.

       Yapılan ileri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.A.H.(E-27) ve S.O.A.(E-32) tutuklanmış olup,  S.O.A.’nun tasarrufunda ise yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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