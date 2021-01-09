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Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonu

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Bir buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 350 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur.
Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonu

 

08.01.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da  N.A.M.D.’nin (E-22) ikametgahında, ve üzerinde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık bir buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 350 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur. Yine aynı adreste bulunan J.H.’nin (E-23) tasarrufunda ise yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

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