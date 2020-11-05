Gazimağusa'daki Uyuşturucu Operasyonunda İleri Soruşturma Safhasına Gidildi

04.11.2020 tarihinde, 14:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, J.M.(E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.
Yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen L.H.D.(E-25)’nin tasarrufunda yaklaşık 101 gram, E.T.A.( E-27)’nın tasarrufunda ise yaklaşık 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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