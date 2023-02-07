Gazimağusa’dan İskenderun Limanı’na gidecek olan gemide iş makineleri için yer ayarlandı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir duyuru yaptı.
Başkan Şenkul, yarın akşam saat 23.00’da Gazimağusa Limanı’nda İskenderun Limanı’na gidecek olan gemide acil ihtiyaç duyulan iş makineleri için yer ayarlandığını açıkladı.
“Mobil vinçlere esas olarak ihtiyaç duyulmaktadır” diyen Şenkul, bu konuda yardımcı olabilecek kişilere çağrı yaptı.
İletişim: 0548 822 78 78-Mustafa İlgen
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