Gaziveren Sahil Şeridi Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi hayata geçiriliyor.

Lefke Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projenin ilk etap çalışmaları bölgedeki turizm işletmesi olan Afrodit Sahil sitesi finansmanıyla gerçekleştirildi. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bölgeyi ziyaret ederek, sahil yürüyüş yolunu yerinden inceledi ve bilgi aldı.

Bakan Ataoğlu’na Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan da eşlik etti. Ataoğlu, incelemelerinin ardından BRT’ye yaptığı açıklamada, daha önceki bakanlık döneminde Lefke Belediyesi ile başlattıkları imar planı çalışmalarıakabinde böyle projelerin hayata geçmesini görmekten mutlu olduklarını belirttti.

Doğu ve batı bölgelerinin turizm alanından yeterli payı alamadığını ve bunun nasıl sağlanabileceği konusunda başlattıkları çalışmalar bulunduğunu anımsatan Ataoğlu, bölgedeki turizmi hareketlendirmek için daha önce başlattıkları ve yarım kalan projeleri hızlı şekilde hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

Ataoğlu, turizmdeki eksikliklerin giderilmesi çalışmalarını sürdüreceklerine vurgu yaparak, bu tür örnek yatırımları desteklediklerini ve böylesi yatırımların artması için gereken desteği vereceklerini söyledi. Afrodit Sahil Sitesi Direktörü Cihan Erdoğan da bölgeye sahil yürüyüş ve bisiklet yolu kazandırdıklarını ve bunun devamını sağlamak istediklerini belirterek, herkesi burayı ziyaret etmeye çağırdı.