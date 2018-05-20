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Gece kulübünde hırsızlık

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Gece kulübünde hırsızlık
Gece kulübünde hırsızlık

Hırsızlık
13.05.2018 tarihinde saat 06:00’da Geçitköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde müşteri olarak bulunan M.E. (E-30)’nin konu işletmede çalışan Zorigma AIUSHEEVA’ya ait olup, masa üzerinde bulunan bir adet cep telefonunu çaldıktan sonra  satması için  F. K. (E-25)’ye verdiği tespit edilmiştir. 19.05.2018 tarihinde konu cep telefonu F.K’nin tasarrufunda bulanarak emare olarak alınmıştır.

Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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