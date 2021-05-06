Gece kulüpleri açılıyor

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının uygulanmasına karar vermiştir.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Gece kulüplerinde görev alacak kişilerin ülkeye girişte 14 gün süre ile merkez karantinada kalmaları kaydı ile 27.05.2021 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamalarına karar verildiğini açıkladı
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