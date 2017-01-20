Gecikme zammı uygulanacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, prim tahsilatları 23 Ocak Pazartesi günü gecikme zammı uygulanmadan ödenebilecek.
Ödemeler mesai saatleri içerisinde Girne Sosyal Sigortalar Bölge Amirliği’nde yapılabilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, prim tahsilatları 23 Ocak Pazartesi günü gecikme zammı uygulanmadan ödenebilecek.
Ödemeler mesai saatleri içerisinde Girne Sosyal Sigortalar Bölge Amirliği’nde yapılabilecek.
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