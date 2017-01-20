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Gecikme zammı uygulanacak mı?

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Gecikme zammı uygulanacak mı?
Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde bugün Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) uyguladığı grev nedeniyle yapılamayan prim tahsilatı ödemelerinin pazartesi günü yapılabileceği duyuruldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, prim tahsilatları 23 Ocak Pazartesi günü gecikme zammı uygulanmadan ödenebilecek.

Ödemeler mesai saatleri içerisinde Girne Sosyal Sigortalar Bölge Amirliği’nde yapılabilecek.

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