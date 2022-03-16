Geçiş kapılarındaki yoğunluk Güneyde çalışanları, eğitim ve sağlık hizmeti alan vatandaşları mağdur ediyor

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

Güney Kıbrısta Çalışanlar Derneği yönetim kurulu olarak uzunca bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden ve Güney geçiş sınır kapılarında GÜNEY Muhaceret görevlilerine bağlı olarak yaşanan geçişlerde ve geri dönüşlerdeki uygulamalarına bağlı olarak yaşanan sınır kapılarındaki yoğunluk nedeniyle özellikle Güneyde çalışanların, eğitim ve sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızın yaşamış oldukları mağduriyetlerin giderilmesine yönelik bizlere gerek telefoniyen gerekse sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapılan şikayetler neticesinde bizler de yönetim kurulu olarak üyelerimizle aldığımız karar sonrasında öncelikle Sn; Cumhurbaşkanımız Ersin TATAR nezdinde girişim başlatmış ve bu talebimizi gerekçeleri ile belirterek 7 Mart 2022 tarihinde Sn; Cumhurbaşkanımıza yazılı olarak iletmiş bulunduğumuz tüm Güneyde çalışan, eğitim ve sağlık hizmeti alan vatandaşlarımıza duyururuz. Ayrıca yine yazılı taleplerimiz arasında özellikle Güneyde çalışan emekçi kardeşlerimizin bir çoğunun mağduriyet yaşamasına sebeb olan çalışma yasası ve Sağlık hizmeti almasına engel bulunan konularda da detaylı olarak Sn; Cumhurbaşkanına gerekli bilgileri yazılı olarak ilettiğimizi bu konularda kendileri tarafından gerekli girişimlerin yapılmadığı durumda biz Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği olarak gerek BM gerekse AB nezdinde girişimlerimizi başlatacağımızı, çalışan emekçi kardeşlerimizin haklarını her platformda dile getirerek yasal tüm haklarımızı alana kadar bu girişimlerimize devam edeceğimizi tüm emekçi kardeşlerimize duyururuz. İleriki günlerde Sn; Cumhurbaşkanımızdan bizlere gelecek yanıta göre hangi platformda hangi girişimi başlatacağımızı detayları ile yazılı olarak tüm emekçi kardeşlerimize ve Kamuoyuna açıklayacağız. Saygılar sunar tüm Emekçi kardeşlerimize Sağlık dolu günler dileriz.

G.K.Ç.DERNEĞİ Yön. Kurulu