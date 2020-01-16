“Geçiş süreci 2” Emirnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgelerini kapsayan ve “Geçiş Süreci 2” olarak adlandırılan 6 aylık Emirname, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda görüş ayrılığı yaşayan UBP – HP hükümetinin, 6 ay süreyle geçerli olacağını açıkladığı ve “Geçiş Süreci 2” olarak adlandırılan Emirname, 14 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Salı günü toplanan ve 5 saatlik bir görüşme gerçekleştiren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan karar uyarınca, mevcut İmar Planı’nın, UBP kanadından gelecek görüşlerle yeniden düzenlenmesine, bu süreçte de 2019 yılının son gününde geçerliliğini yitiren Emirname’nin yeniden yürürlüğe girmesine karar verilmişti.

Bakanlar Kurulu, bu kararın 6 ay süreyle geçerli olduğunu, UBP kanadından gelecek görüşlerin daha kısa bir sürede gelmesi halinde, ‘geçiş sürecinin’ 6 aydan daha erken sonlanabileceğini, 6 ayın sonunda da Emirname’nin kaldırılacağını açıklamıştı.