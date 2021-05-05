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Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş: Geçitkale Havaalanı’nın isminin değiştirilmesine karşıyız

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Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş: Geçitkale Havaalanı’nın isminin değiştirilmesine karşıyız
Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş: Geçitkale Havaalanı’nın isminin değiştirilmesine karşıyız

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a seslenerek, Geçitkale Havaalanı’nın isminin değiştirilmesine karşı olduklarını belirtti, bu konuda alınacak bir karar varsa yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Geçitkale Havaalanı’nın isim değişikliği konusunda basında çıkan haberlerin bölge halkında endişe yarattığını kaydeden Öztaş, “Geçitkale kasabası Geçitkale Havaalanı ile özdeşleşmiştir” dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “Yeni inşa edilen havaalanına Dr. Fazıl Küçük’ün, Geçitkale Havalimanı’na ise Şehit Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın isminin verilmesinin düşünüldüğü” açıklamasına yönelik Hasan Öztaş, şunları kaydetti: “Toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük ile 1974 Barış Harekatı’nda şehit düşen Binbaşı Ercan’ın isim hakları konusunda en küçük bir tereddüdümüz yoktur, bu değerlerimiz için ne söz söyler ne de söyletiriz lakin 24 şehidi bulunan Geçitkalemizin yakınlarına yapılan havaalanına, Geçitkale Havaalanı adı verilmesi uygun görüldü, bu havaalanı da 24 şehidimize ithaf olundu” dedi.

ÖZTAŞ’TAN CUMHURBAŞKANI’NA ÇAĞRI

Hasan Öztaş, yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a şu sözlerle seslendi: “Sizler bağımsız bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, bu kararın Cumhuriyet Meclisinde alınması gerektiğini en iyi bilen kişi olmalısınız. Demokrasi ve hukuk devleti teamülü gereği alınan bu keyfi kararı tekrar gözden geçirerek en kısa sürede düzelteceğinize inancım tamdır. Geçitkale Havaalanı’nın isim değişikliği konusunda alınabilecek bir karar durumunda, şahsım ve bölge halkım olarak en sert şekilde direnç göstereceğimizi de şahsınıza bildirir, saygılar sunarım.”

 

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