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Geçitkale Belediyesi'nde boşalan Meclis üyeliği için Gülcan Hacı Ömer’in adı ilan edildi

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Geçitkale Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Yeşilbaş'ın istifası ile boşalan Meclis üyeliği için Gülcan Hacı Ömer’in adı ilan edildi.
Geçitkale Belediyesi'nde boşalan Meclis üyeliği için Gülcan Hacı Ömer’in adı ilan edildi

Geçitkale Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Yeşilbaş'ın istifası ile boşalan Meclis üyeliği için Gülcan Hacı Ömer’in adı ilan edildi. Yüksek Seçim Kurulu’nun konu ile ilgili duyurusu, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde, Gazimağusa İlçesi, Geçitkale Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Ulusal Birlik Partisi adayı Hüseyin Yeşilbaş'ın görevinden istifa ettiğini ve boşalan Meclis Üyeliğine Ulusal Birlik Partisi'nden aday olup da seçilemeyenler arasından en çok oyu alan Gülcan Hacı Ömer'in seçilmiş olduğunu ilan etti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 14 Mart tarihli duyurusu dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

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