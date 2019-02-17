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Geçitkale-İskele anayolunda kaza!

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Geçitkale – İskele Anayolu’nda bugün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Geçitkale-İskele anayolunda kaza!

Geçitkale – İskele Anayolu’nda bugün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Geçitkale – İskele Anayolu’nun 1-2 km’leri arasında, İsmet Subaşı (K-31), yönetimindeki MV 930 plakalı salon aaç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Turgut Kömürcan (E-33) ve Muhammed Eralmış (E-22) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Polis soruşturması devam ediyor.

 

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