Geçitkale'de sokak lambaları güneş enerjisiyle çalışacak

Geçitkale Belediyesi, açıklama yaparak, “Belediye bütçemizle güneş enerji sistemiyle çalışan led aydınlatma direkleriyle ışıklandırma çalışmalarına başladık” ifadelerini kullandı.

Geçitkale Belediyesi, adeta örnek bir projeyi hayata geçirdi. Belediye, güneş sistemi ile çalışan sokak aydınlatmaları çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

“Görevimiz olmasa da yapılmayan işlerin yapılması adına misyon yüklendik” diye yapılan açıklamada, Geçitkale ve Belde köylerinin girişlerinin aydınlanması için Belediye bütçesi ile güneş enerji sistemiyle çalışan led aydınlatma direkleriyle ışıklandırma çalışmalarına başladıkları belirtildi.