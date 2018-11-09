“Geleceğe İlham Ver: Genç Girişimciliği ve İnovasyon” projesi başladı

18 yaş üstü öğrencilere iş deneyimi kazandırma hedefiyle hazırlanan ve yaklaşık 200 bin Euro’luk bütçesi olan “Geleceğe İlham Ver: Genç Girişimciliği ve İnovasyon” projesiyle ilgili çalışmalar başladı.

18 yaş üstü öğrencilere iş deneyimi kazandırma hedefiyle hazırlanan ve yaklaşık 200 bin Euro’luk bütçesi olan “Geleceğe İlham Ver: Genç Girişimciliği ve İnovasyon” projesiyle ilgili çalışmalar başladı.

Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği’nin iki toplumlu aktiviteler düzenleyen PeacePlayers-Kıbrıs örgütü ile birlikte yürüttüğü proje Avrupa Komisyonu tarafından “Eğitimde Yenilik ve Değişim VII” çağrısı kapsamında hayata geçiyor.

Hibe almaya hak kazananların imzasıyla eylül ayı sonunda başlayan proje 199 bin 810 Euro’luk bütçesiyle iki yıl sürecek. Projenin resmi açılışı 5 Aralık’ta Bedesten’de gerçekleştirilecek.

“10 Kasım Uluslararası Stajyerler Günü” nedeniyle proje uygulama ekibi yazılı açıklama yaptı.



İş deneyiminin tüm sektörler tarafından hassasiyetle ele alınması gerektiği belirten ekip projenin hem iş piyasasına hem de gençlere yarar sağlayacağına inanç belirtti.



Gençlerin gerekli iş becerileri kazanmalarının kaliteli bir stajla mümkün olabileceğini belirten ekip, “Stajyerler önemlidir” dedi.



Ekip, ilgi tarafları projenin 5 Aralık’ta Bedesten’de yapılacak resmi açılış törenine katılmaya da davet etti.



Projeye ilişkin daha fazla bilgiye ulaşmak isteyenler 05338740190 telefon numarasını arayabilir veya gelecege.ilham.ver@gmail.com adresinden proje ekibine ulaşabilir.