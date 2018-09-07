“ Gemisini Kurtaran Kaptandır Zihniyetinden Vazgeçin ”

Hayvancılar Birliği’nin dün Başkent Lefkoşa’da hayatı felce dönüştüren eylemlerine tepki koyan Emekli Polisler Derneği, hayvancılara sağduyu çağrısı yaparak “ gemisini kurtaran kaptandır” zihniyetinden vazgeçmelerini istedi.

Emekli Polisler Derneği (Empolder) adına genel başkan Nurettin Çırakoğlu dün yaptığı yazılı açıklamada; Türkiye’de başlayan ve KKTC’yi de saran ekonomik krizin hükümetlerin bile üstesinden gelemediğini anımsatarak böyle bir ortamda ülkede kişisel veya zümresel çıkarların yerini ortak bir paydada buluşmanın alması gerektiğini vurguladı.

Belli kesimlerin “ gemisini kurtaran kaptandır ” zihniyeti ile salt kendi menfaatleri için 2 gündür eylem yaptıklarını ifade eden Çırakoğlu, “ ayni gemide olduğumuz unutularak iyi niyetle başlayan hak arama arayışı giderek kanunsuzluğa, kamuya fiili zarar vermeye, zaten krizle birlikte tükenen esnafın ekmeği ile oynamaya dönüştü. Bu anlayış bir an önce hukuk zeminine döndürülmezde hayvancılar birliği yöneticileri ve üyeleri yanında araçları da yasal takibe alınacak, hak arama yerini içinden çıkılmaz bir kaosa terkedecektir” şeklinde devam etti.

Başkan Çırakoğlu halka ve eylemcilere; hükümet edenlerle eldeki olanaklar ve yapılabileceklere göre görüşüp anlaşmalarını bunun olmaması halinde tüm halkın zarar görebileceği noktalara gidilebileceği uyarısında bulundu.