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“Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018”nin başvuru süresi 13 Haziran 2018 tarihine kadar uzatıldı

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Kültür Dairesi “Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018”nin başvuru süresi 13 Haziran 2018 tarihine kadar uzatıldı
“Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018”nin başvuru süresi 13 Haziran 2018 tarihine kadar uzatıldı

Kültür Dairesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması”nın seçici kurulu, Ressam Filiz Ankaç, Grafiker Ressam Nilgün Güney ile Resim ve Seramik Sanatçısı Şenol Özdevrim’den oluşuyor. 
Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre katılım detayları şartnamede belirtilen yarışmanın başvuru süresi, 13 Haziran 2018 tarihine kadar uzatıldı. Mesai saatleri içinde Kültür Dairesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’ne yapılacak başvurular Eser Alındı Formu karşılığında kabul edilecek.

Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları dışında, 1 Ocak 1983 ve 31 Aralık 2002 tarihleri içerisinde doğan tüm ressam ve resim sanatına ilgi duyan KKTC vatandaşları katılabiliyor. 
Kültür Dairesi’nin kayıtlı mail listesine gönderilmiş olan Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018 Şartnamesi, Daireden ve Dairenin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından alınabiliyor. Yarışmaya katılmayı arzu edenler kulturdairesi@yahoo.com adresine e-posta göndererek de şartnameyi edinebilirler.
Başarılı ressamlar ödüllendirilerek teşvik edilecek     Bu yıl 10.’su gerçekleştirilecek yarışma,
anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması,
bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların
ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla düzenleniyor.     Genç Sanatçılar Resim Yarışması Ödülleri     Ödüllerin
tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olan seçici kurulun, yarışmada sergilenmeye değer
bulacağı eserler içerisinden belirleyeceği üç esere, derecelendirme yapılmaksızın başarı ödülü ve bir de
mansiyon verilecek. Başarı ödülü almaya hak kazanacak eserlerin her biri, 2,000TL ve mansiyon da 750TL para
ödülü ile birlikte plaketle de ödüllendirilecek.  Seçici kurulun sanatçıyı teşvik amacıyla uygun görmesi
halinde belirleyeceği bir esere de jüri özel ödülü ile ödüllendirilerek, eser sahibine plaket ve 500TL
tutarında para ödülü verilecek. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Genç Sanatçılar Resim
Yarışması 2018 Sergisi’nin açılışı ve ödül töreninin tarihi ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.   

     

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