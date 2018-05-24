Gençlik Dairesi o tweetlerle ilgili açıklama yaptı. O hesap sahte...

İşte o açıklama;

KAMUOYU AÇIKLAMASI

Başbakanlık Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu’nu Kamuoyu Açıklaması:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Gençlik Dairesi olarak ülkemiz gençlerine yönelik eğitim, kültür, sanat ve daha birçok alanlarda faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı özverili personelimiz ile siyasi içerikten uzak yürütmekteyiz.

Son zamanlarda sosyal medyada yer alan sahte facebook hesapları üzerinden Gençlik Dairesi adına siyasi ve farklı içerikli paylaşımlar yapılmaktadır. Bu sahte hesaplarda Dairemizin logosu ve adı kullanılmaktadır.

Kurumsal olarak sosyal medyada paylaşım yaptığımız facebook hesabımız aşağıdaki gibidir:,

https://www.facebook.com/Genclik-Dairesi-887739567905823/

Saygılarımla kamuoyuna duyururum.