Gençlik Federasyonu İkinci Genel Kurulu gerçekleşti

Gençlik Federasyonu İkinci Genel Kurulu, Kardeş Ocağı tesislerindeki Gençlik Federasyonu Geçici Merkez Ofisi’nde olağan olarak gerçekleştirildi. Toplantıya, 8 üye derneği temsilen delegeler katılım sağladı.

Divan Kurulu Başkanlığını Enes Talha Saraç üstlenirken, Ali Tümer, Yelay Bayraktaroğlu, Sıla Birdal, Merve Dayı ve Özge Özentürk de kurulda görev aldı. Genel Kurul, Aralık 2024-Mart 2025 dönemine ait faaliyet ve mali raporları inceleyerek oy birliğiyle ibra etti.

Ayrıca, Genel Kurul delegeleri, Federasyon Genel Başkanı Mustafa Özbilgehan’ı, gençlikten sorumlu bakanlık ve Gençlik Dairesi ile imzalanacak protokol için oy birliği ile yetkilendirdi.

Gençlik Federasyonu olarak, Genel Kurul’a katılan tüm delegelerimize ve destekçilerimize teşekkür ederiz.