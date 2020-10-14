Genel Tarım Sigortası Fonu - Duyuru

Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince, Ağustos 2020 ayı içerisinde Sonbahar Patates ekimi yapılan araziler Genel Tarım Sigortası Fonu’na 15.10.2020 tarihine kadar beyan edilmelidir.
Patates Başvuru Formları, Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebilir.
Patates beyanı yapılan “Başvuru Formları”, Genel Tarım Sigortası Fonu’nda “ Teslim Alma Fişi ” karşılığında alınacaktır.
Sonbahar patates üreticilerine önemle duyurulur.
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