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Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan duyuru

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Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan duyuru
Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan duyuru

Genel Tarım Sigortası Fonu’na  2018–2019 üretim yılında yapılan ekilen ve/veya dikilen beyanlara ait hazırlanan köy ve üretici bazındaki ek beyan askı listeleri ürün köylerinde askıya alındı.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan verilen bilgiye göre, ikameti olmayan köylerin askı listeleri Genel Tarım Sigortası Fonu’nda görülebilecek.

Ek beyan itirazları 19 – 25 Aralık 2019 (her iki tarihte dahil) tarihinde alınacak.    

 Ek beyanlara itirazda bulunacak üreticilerin ne şekilde itiraz yapabilecekleri askı listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtilirken, itirazlar sadece Genel Tarım Sigortası Fonu’nda alınacak.  
            
Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilerek işlem yapılacak.

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