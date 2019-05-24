Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Gerçek tereyağını anlamanın püf noktaları neler? İşte doğal tereyağını anlamanın sırlarını sizler için derledik.

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan tereyağının doğal tüketildiğinde insan vücuduna inanılmaz faydaları bulunduğunu biliyor muydunuz? Peki tereyağının doğal olduğunu nasıl anlayabiliriz? Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır?Kaliteli tereyağı seçmenin püf noktaları neler? İşte doğal tereyağını anlamanın sırlarınız sizler için araştırdık.

GERÇEK TEREYAĞINI ANLAMANIN PÜF NOKTALARI!

Köy tereyağı hepinizinde bildiği gibi yoğurttan çıkarılır. İnekten süt sağıldıktan sonra mayalanır ve bekletilir. Bu uygulamayla yapılan yöntem tereyağının kaliteli olduğuna işarettir.

PARÇALARA AYRILARAK ERİYORSA...

Tereyağının taze olduğunu anlamanın bir yolu küçük bir parça almak ve sıcak suya atmak. Sıcak suya atılan tereyağı eğer tek parçada erirse tazedir. Parçalara ayrılarak erirse işte o gerçek tereyağıdır.

ERİYİNCE ŞEKLİ BOZULUYORSA...

Gerçek tereyağını, mutfağınızda oda sıcaklığında bıraktığınızda asla tamamen erimez sadece yumuşar. Ne kadar yumuşarsa yumuşasın şeklini de bozmaz. Aksi halde seyrederse gerçek tereyağı değildir. Tereyağlarının gerçek olup olmadığını renginden anlayamazsınız. Çünkü beyazı da vardır sarısı da. Tereyağının rengini belirleyen şey yağ yapımında kullanılan hayvanın sütüyle ilgilidir.

TAVADA ERİTTİĞİNİZDE BALONCUK OLUYORSA...

Tereyağını tavada erittiğinizde baloncuk olmaz ve köpürmezse gerçek ve doğal bir tereyağı değildir. Bu nedenle baloncuk olmazsa ve köpürmezse tereyağınızın gerçek olmadığını bilmelisiniz.