  • BIST 9034.95
  • Altın 2877.277
  • Dolar 34.2018
  • Euro 37.5403
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABM’den resmi açıklama: Gayriresmi akşam yemeği 15 Ekim’de olacak

GİAD: "Sadece Meclis iradesi değil, toplum güveni de hiçe sayıldı”

» »
Genç İş İnsanları Derneği (GİAD), Meclis Başkanı seçim sürecinin, “demokratik ve etik değerlerin ağır şekilde zedelendiği bir kriz halini” aldığını kaydetti.
GİAD: "Sadece Meclis iradesi değil, toplum güveni de hiçe sayıldı”

Genç İş İnsanları Derneği (GİAD), Meclis Başkanı seçim sürecinin, “demokratik ve etik değerlerin ağır şekilde zedelendiği bir kriz halini” aldığını kaydetti. Dernek, Meclis'in güvenilirliğini yitirdiğini, yaşananların kötü örnek olduğunu, etik ve saygınlık değerlerine sahip çıkan bir yönetim anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada, “on tur yapılan Meclis Başkanı seçimlerinin dokuzunda aday olan mevcut Meclis Başkanının, 23 kabul ve 25 ret oyuna rağmen kendini başkan ilan ederek, sadece Meclis iradesini değil, demokratik ilkeleri ve toplumun güvenini de hiçe saydığı” belirtildi.

“Bu durum, ülkemizin temel değerleri olan şeffaflık ve adalet ilkelerine büyük bir darbe indirmiştir” denilen açıklamada, “Yüce Meclis” ifadesini kullanan kişilerin, bu değerleri “ayaklar altına aldığı” ifade edildi.

Yaşananların ve Meclis Başkanı'nın eleştirildiği açıklamada, “Meclis Başkanı, toplumun en üst düzeyde temsil edildiği makamın başıdır. Bu nedenle, bu makam sadece bir siyasi pozisyon değil, aynı zamanda halkın güvenini kazanmış bir itibar ve saygınlık sembolü olmalıdır. Ancak bu süreçte yaşananlar, makamın yüceliğine ve Meclis'in halk nezdindeki güvenilirliğine ciddi zarar vermiştir” denildi.

 

"Kötü örnek"

Genç İş İnsanları Derneği şöyle devam etti:

“Şeffaflık, adalet ve etik değerlere dayalı bir yönetim anlayışını savunuyoruz. Siyasi makamların, kişisel çıkarlar yerine toplumsal fayda ve kamu yararı gözetilerek yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu süreç, genç iş insanlarına ve geleceğin liderlerine kötü bir örnek teşkil etmekte, toplumun genelinde güven kaybına yol açmaktadır. GİAD olarak, her fırsatta vurguladığımız girişimcilik, liderlik ve toplumsal sorumluluk anlayışının temeli olan etik değerler, sadece iş dünyasında değil, her alanda geçerli olmalıdır. Genç iş insanları olarak, bizler bu tür etik dışı tutumların karşısında durmak ve toplumumuzun gelişimi için adaletli bir yönetimi savunmak zorundayız.

Mevcut Meclis, bugünden itibaren güvenilirliğini yitirmiştir. Demokratik değerlerin korunması, Meclis'in işlevselliğinin devamı ve halkın taleplerinin öncelik kazanması adına, tüm siyasi aktörleri sorumluluk almaya ve halka güven ve umut verecek bir çözüm üretmeye davet ediyoruz. Toplum olarak, etik ve saygınlık değerlerine sahip çıkan bir yönetim anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Bunun gereği derhal yapılmalı ve halkın güveni yeniden kazanılmalıdır.

GİAD olarak, her zaman adaletin, şeffaflığın ve etik davranışların savunucusu olmaya devam edeceğiz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emine Dizdarlı: Anayasa kurallarını hiçe sayan Milletvekilleri yüce olabilir mi?11 Ekim 2024 Cuma 09:04
  • Nevzat Özkunt: Ortada psikolojik bir vaka var11 Ekim 2024 Cuma 09:03
  • Erhürman: Bu hastalıklı yapıyla ülke felaket çemberine sürükleniyor11 Ekim 2024 Cuma 01:06
  • Çeler: Erken seçim kaçınılmaz ötesi sivil iteatsizlik!11 Ekim 2024 Cuma 00:02
  • Zorlu Töre 9. Oylamada 25 ret 23 evet aldı kazandığını açıkladı10 Ekim 2024 Perşembe 23:14
  • Lübnan'dan tahliye edilen KKTC vatandaşı Said Ezbek’in yolculuk sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti10 Ekim 2024 Perşembe 23:11
  • YKP, Avrupa Sol Parti toplantıları için Brüksel’e gidiyor10 Ekim 2024 Perşembe 13:41
  • Töre gün içinde taburcu olacak10 Ekim 2024 Perşembe 13:18
  • Lefkoşa ile İskele'de asayiş ve trafik denetimi10 Ekim 2024 Perşembe 13:15
  • YDÜ Kuzey Kıbrıs'ın en iyisi olarak dünyadaki en iyi 5 Türk üniversitesinden biri oldu!10 Ekim 2024 Perşembe 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti