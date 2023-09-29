Gıda analiz sonuçları: Yerli ürünler temiz, ithal elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre; yerli ürünlerin temiz, ithal elmada ise limit üstü bitki koruma ürününün tespit edildiği açıklandı.

Tarım Dairesi, 15-28 Eylül 2023 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri’ne göre değerlendirildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 58 numuneden 57 numunenin temiz, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandığı belirtildi. Onbaşı İşl. Ltd. ait Elma Stk’de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edileceği açıklandı.

Yerli ürünlerde ise 10 numuneden 10 numunenin de temiz olduğu ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmediği açıklandı.