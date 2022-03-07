  • BIST 1.982,16
  • Altın 920.662
  • Dolar 14.3375
  • Euro 15.5979
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Gıda Mühendisleri Odası: “Yaşasın 8 Mart; Yaşasın Kadın Hakları Mücadelesi”

» »
Gıda Mühendisleri Odası (GMO) kadına yönelik fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddetin her geçen gün artmaya devam etmesine rağmen kadınların direnmeye ve dünyayı değiştirmek için çalışmaya devam ettiğini belirtti.
Gıda Mühendisleri Odası: “Yaşasın 8 Mart; Yaşasın Kadın Hakları Mücadelesi”

Gıda Mühendisleri Odası (GMO) kadına yönelik fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddetin her geçen gün artmaya devam etmesine rağmen kadınların direnmeye ve dünyayı değiştirmek için çalışmaya devam ettiğini belirtti.

GMO’dan yayınlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajında, gıdanın tarladan sofraya ulaşımına kadar farklı dönemlerde ve farklı coğrafyalarda kadın emeğinin en büyük ortak payda olup, canlıların yaşamlarını sürdürmelerinde beslenme ve gıda ihtiyacının karşılanması görevinin genelde kadınlar tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Mesajda şunlara yer verildi:

“Kadınlar ister ev kadını ister öğretmen ister mühendis ya da nerede olurlarsa olsunlar güçleri, kararlılıkları ve inançlarıyla dünyayı daha iyi bir yer haline getirdiler.

Yüksek oranda kadın üyeye sahip olan bir Oda olarak, emeği ve hayatı için direnen kadınları selâmlıyor, dünyada ayrımcılık ve şiddetin olmadığı, kadın varlığına ve haklarına saygı gösterilen, aydınlık ve demokratik daha güzel günlerin yaşanması umuduyla tüm kadın üyelerimiz ile birlikte tüm emekçi mücadeleci kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarız.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP'de tek aday Zorlu Töre07 Mart 2022 Pazartesi 11:31
  • Işık, Kapalı Maraş’ın savaştan kaçan Ukrayna halkına açılmasını önerdi07 Mart 2022 Pazartesi 11:28
  • Avustralya’daki sellerde 2 bin ev yaşanılamaz hale geldi07 Mart 2022 Pazartesi 11:21
  • Aynı bakımevi bu kez de "tecavüz" iddiası ile gündeme geldi07 Mart 2022 Pazartesi 10:16
  • Dövizde Son Durum Ne?07 Mart 2022 Pazartesi 10:09
  • Gündem Başkanlık Divanı Seçimi07 Mart 2022 Pazartesi 10:04
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar07 Mart 2022 Pazartesi 09:54
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?07 Mart 2022 Pazartesi 09:51
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 7 Mart 202207 Mart 2022 Pazartesi 09:41
  • Girne'de Motosiklet sürücüsünün ayağı kırıldı06 Mart 2022 Pazar 22:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti