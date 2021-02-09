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Gıda yardımına nasıl başvurulur?

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K.K.T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Yardım Merkezi Gıda Yardımı Başvuru Formu'na aşağıdaki adrtestenbaşvurabilirsiniz.
Gıda yardımına nasıl başvurulur?

K.K.T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Yardım Merkezi Gıda Yardımı Başvuru Formu'na aşağıdaki adrtestenbaşvurabilirsiniz.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan veya hayatlarını sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, yoksul ve kimsesiz insanların Gıda Yardımı için linkte verilen başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

GIDA YARDIMI MÜRACAATI İÇİN TIKLA

https://basvuru.csgb.gov.ct.tr/?fbclid=IwAR1iX9bqkEeqzfO7vGVGkgQhCTD2hI_Cy68SWLtD7ASWESur9L_lbR6Zmh4

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