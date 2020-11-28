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Girne Ada Lions Kulübü İle Girne Leo Kulübü Tatlısu’da Diyabet Konferansı Düzenledi

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Girne Ada Lions Kulübü, Girne Leo Kulübü  ve  Tatlısu Belediyesi iş birliği yaparak Tatlısu’da diyabet konferansı düzenledi. 
Girne Ada Lions Kulübü İle Girne Leo Kulübü Tatlısu’da Diyabet Konferansı Düzenledi

Girne Ada Lions Kulübü Başkanı Esen Yalın Aktoprak ve Girne Leo Kulübü Başkanı  Hüsrev Tancer, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu 2. Başkan Yardımcısı Süheyla Erbilen ile birlikte konferans öncesinde Tatlısu Belediye  Başkanı Hayri Orçan’a nezaket ziyareti yaptı.

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Tatlısu İlkokulu salonunda düzenlenen konferansa katılanlara konferanstan önce kan şekeri ölçümü yapıldı. Yapılan ölçümler  Hüsrev Tancer tarafından değerlendirildi. Diyabet riski olan kişilere gerekli  uyarılar yapıldı.

Konferanstan önce konuşan Girne Ada Lions Kulübü Başkanı Esen Yalın Aktoprak, diyabetin Girne Ada Lions Kulübü’nün beş öncelikli faaliyet konusundan biri olduğunu söyledi. 

Aktoprak, son iki yıldır faaliyetlerini merkezden uzak yerlerde yoğunlaştırmayı tercih ettiklerini, bu nedenle Belediye Başkanı ile iş birliği içinde Tatlısu’da bu etkinliği yapmayı uygun bulduklarını belirtti ve etkinliğe katkı koyan, ayrıca ilgi duyup katılanlara teşekkür etti.    

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