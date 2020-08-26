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Girne Bahçeli Köyüne Yarin 3 Saat Elektrik Verilemeyecek

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Girne Bahçeli Köyüne Yarin 3 Saat Elektrik Verilemeyecek
Girne Bahçeli Köyüne Yarin 3 Saat Elektrik Verilemeyecek

Girne bölgesinde Bahçeli köyüne yarın 09:30 ile 12:30 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre kesinti, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacak.

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