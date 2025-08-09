Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'dan su konusunda bilgilendirme

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, elektrik kesintisi nedeniyle su temininde yaşanan sıkıntıların 24-48 saat süreceğini hatırlatarak, suyun kademeli olarak normale döndüğünü ve vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmalarını istedi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, dün ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisinin su konusunda da 24-48 saat arası sıkıntı yaratacağını aktardığını anımsatarak, sürecin beklenilen şekilde ilerlediğini kaydetti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başkan Şenkul, “Yerel kuyuları dün akşam üzeri devreye aldık. Türkiye suyu ise gece yarısından sonra alçak bölgelerdeki depolarımıza düşmeye başladı ancak henüz yüksek bölgelere Türkiye suyu alamıyoruz” dedi.

Şenkul, “Su teminimiz elektrik kesintisiyle yüzde 5’e kadar düşmüştü şu an yaklaşık yüzde 50 noktasına yükseldi” ifadelerini kullandı.

Murat Şenkul, “Aşağı Girne, Ozanköy, Bellapais, Karakum, Doğanköy normale yakın su almaya başladı. Yukarı Girne, Karaoğlanoğlu, Zeytlnlik, Edremit su almakla beraber üst bölgelerin tam olarak düzelmesi bu gece yarısını bulacaktır. Çevre yolunun üzerinde bulunan bazı bölgelerin ise ancak yarın normale döneceğini öngörmekteyiz” açıklamasını yaptı.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, “Su alan vatandaşlarımızın 24 saat daha suyu idareli kullanması su alamayan vatandaşlarımızın daha erken su almasına imkan tanıyacağından bu yönde hareket edilmesini sizlerden bekliyoruz” diye konuştu.